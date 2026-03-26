Именинник дня: принцесса София и принц Карл Филипп поделились фото младшего сына

Принц Джулиан / © instagram.com/prinsparet

Реклама

Младшему сыну пары — принцу Джулиану — исполняется 5 лет. По этому поводу семья поделилась новым снимком мальчика в своем Instagram.

На фото юный принц Джулиан запечатлен в светло-зеленой футболке-поло и с воздушным шариком. Он невероятно похож на свою маму принцессу Софию.

Принц Джулиан / © instagram.com/prinsparet

«Сегодня мы отмечаем 5-летие нашего любимого Джулиана 🎂❤️», — подписала фото королевская пара.

Реклама

Принцесса София и принц Карл Филипп со своими сыновьями / © Getty Images

Напомним, в начале февраля шведская семья отпраздновала первый день рождения дочери Софии и Карла Филиппа — принцессы Инес. Девочка стала четвертым ребенком для пары и их первой дочерью.