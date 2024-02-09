Именинник дня: сыну принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка исполнилось три года

9 февраля сыну прицнессы Евгении и Джека Бруксбэнка – Августу – исполнилось три года.

По этому случаю принцесса Йоркская еще не поделилась с поклонниками новым фото или видео своего первенца, но, возможно, она сделает это позже.

Первенец Евгении и ее мужа Джека Август родился 9 февраля 2021 года в лондонской больнице Портленда. В этой же клинике родилась и сама Евгения, а также ее сестра принцесса Беатрис.

Август занимает 12-е место в линии британского престолонаследия и является девятым по счету правнуком королевы Елизаветы II.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

В мае 2023 года стало известно, что принцесса Евгения родила второго сына, которому дали имя Эрнест. В этом году ему исполнится год. Несколькими фото своих сыновей принцесса Йоркская делилась в своем Instagram.

Напомним, недавно мы рассказывали, как выглядит первая четверка в списке претендентов на трон Великобритании.

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