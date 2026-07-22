Именинник дня: Уэльские показали новое видео с принцем Джорджем

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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22 июля, старший сын принца Уильяма и принцессы Кейт официально вступил в подростковый возраст, и пара отметила это событие, опубликовав новый портрет своего сына, продолжая традицию, которую они соблюдают с его первого дня рождения.

Несколько часов спустя принц и принцесса Уэльские также опубликовали в социальных сетях новое 18-секундное видео с участием принца Джорджа, как они это делали ранее по случаю дней рождения других своих детей в этом году (принцессе Шарлотте исполнилось 11 лет в мае, а принцу Луи исполнилось 8 лет в апреле).

Видео началось с того, что принц Джордж помахал рукой и улыбнулся в камеру, на нем были те же солнцезащитные очки в оранжевой оправе, которые он носил на Уимблдоне ранее в этом месяце.

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На следующем снимке Джордж беседует во время прогулки на лодке, а затем гладит семейных собак — кокер-спаниелей по кличкам Орла и Отто — которые отдыхают на пляже. После этого принц Джордж играет в крикет на песке.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

Затем мы видим, как принц Джордж ведет своего младшего брата вверх по каменистому холму, на фоне которого открывается прекрасный вид на воду. В следующем ролике Джордж бесстрашно перепрыгивает через пропасти в скалах, затем садится на одну из них и указывает вдаль.

«Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения Джорджа сегодня!» — гласила подпись к посту, дополненная смайликом в виде именинного торта.

Принц Джордж / © Instagram принца и принцессы Уэльских

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