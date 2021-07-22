Именинник принц Джордж: 10 интересных фактов из биографии сына Кейт и Уильяма

Сегодня свой восьмой день рождения отмечает принц Джордж Кембриджский.

Рассказываем вам интересные факты из биографии старшего сына принца Уильяма и герцогини Кембриджской и будущего короля Великобритании.

1. Принц Джордж Александр Луи родился 22 июля 2013 года в лондонской больнице Святой Марии. Еще до его рождения газета The Washington Post назвала будущего принца "самым известным в мире малышом". Имя Джордж он получил в честь короля Георга VI - отца своей прабабушки Елизаветы II, Александр - в честь второго имени Елизаветы II (ее полное имя - Елизавета Александра Мария), а Луи - в честь Луиса Маунтбеттена - военачальника, дяди принца Филиппа.

Принц Джордж с мамой Кейт / Associated Press

2. Принц Джордж появился на свет в госпитале, где когда-то своих детей (принцев Уильяма и Гарри) рожала принцесса Диана. Мальчик родился в 16:24 по лондонскому времени. И весил 3 кг 800 г. Герцогиня Кэтрин вместе с сыном провела в госпитале одни сутки.

3. Джордж - третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин. Он занимает третье место в порядке наследования британского престола после своего деда и отца.

4. В честь рождения наследника в небе над Гайд-парком и Тауэром был дан 41 салютный залп. Новорожденный получил титул первого в истории принца Кембриджского.

5. В три месяца принц Джордж был крещен в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Обряд крещения совершил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. У Джорджа семеро крестных. Крещение принца во дворце Сент-Джеймс стало отступлением от старинной традиции крестить наследников британского престола в Букингемском дворце.

Принц Джордж во время крещения / Associated Press

6. В четырехлетнем возрасте принц Джордж пошел в подготовительную школу. Он учится в Thomas's School, там же учится и его младшая сестра - принцесса Шарлотта.

Принц Джордж идет в школу / Associated Press

7. У принца Джорджа есть не только младшая сестра Шарлотта, но и младший брат принц Луи. Мальчик родился 23 апреля 2018 года и в этом году ему исполнилось три года.

8. На шестой день рождения принца Джорджа герцогиня Кэтрин и принц Уильям тоже опубликовали в Instagram Кенсингтонского дворца портретные снимки мальчика, которые были сделаны герцогиней Кэтрин.

9. Принц Джордж и его младшие сестра и брат воспитываются не только герцогиней Кэтрин и принцем Уильямом, у них есть няня Мария Тереза Борралло, она живет с семьей с момента появления на свет Джорджа, и с каждым новым ребенком в семье у нее становилось больше обязанностей.

Принц Джордж с сестрой принцессой Шарлоттой / Associated Press

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10. Стать королем Великобритании Джорджу предстоит не скоро. Вот уже 68 лет на троне находится его прабабушка – королева Елизавета II, а ее старший сын принц Чарльз ждет своей очереди уже очень долго. В британском королевстве не принято отрекаться от престола, единственным монархом, который сделал это, был Эдуард – старший сын королевы Марии и короля Георга V. Но однажды подданные увидят на троне нового короля, и им станет Джордж.

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Принц Джордж Кембриджский (42 фото)

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