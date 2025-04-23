Именинник принц Луи: милые фото младшего сына Кейт и Уильяма Уэльских

Принц Луи / © Getty Images

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В момент своего рождения Луи стал пятым в порядке британского престолонаследия после своих деда, отца, старших брата и сестры. А сейчас (на апрель 2025 года) является четвертым в линии наследования престола.

27 апреля 2018 года Кенсингтонский дворец объявил, что ребенок получил имя Луи Артур Чарльз. Первое имя, Луи - честь Луиса Маунтбеттена — дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем принца Уильяма, это имя есть и в полном имени принца Джорджа — оно звучит как Джордж Александр Луи.

Принц Уильям и принцесса Кейт с новорожденным принцем Луи, 2018 год / © Getty Images

Пока мы ждем новое фото в честь именинника от его родителей Кейт и Уильяма Уэльских, предлагаем вам вспомнить, как взрослел маленький Луи и посмотреть на его фотографии разных лет.

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Принц Луи на руках у Кейт в день своего крещения, 2018 год / © Getty Images

Принц Луи на руках у деда короля Чарльза III / © Associated Press

Принцесса Кейт с сыном принцем Луи / © Associated Press

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принцесса Кейт и принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи с мамой Кейт / © Associated Press

Принц Луи / © Getty Images

Принц Луи с мамой Кейт / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи / © Associated Press

Принц Луи с отцом Уильямом / © Getty Images