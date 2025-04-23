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Именинник принц Луи: милые фото младшего сына Кейт и Уильяма Уэльских
Сегодня, 23 апреля, принцу Луи Уэльскому исполняется 7 лет.
В момент своего рождения Луи стал пятым в порядке британского престолонаследия после своих деда, отца, старших брата и сестры. А сейчас (на апрель 2025 года) является четвертым в линии наследования престола.
27 апреля 2018 года Кенсингтонский дворец объявил, что ребенок получил имя Луи Артур Чарльз. Первое имя, Луи - честь Луиса Маунтбеттена — дяди принца Филиппа. Имя Луи также является четвертым именем принца Уильяма, это имя есть и в полном имени принца Джорджа — оно звучит как Джордж Александр Луи.
Пока мы ждем новое фото в честь именинника от его родителей Кейт и Уильяма Уэльских, предлагаем вам вспомнить, как взрослел маленький Луи и посмотреть на его фотографии разных лет.