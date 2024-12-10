Именинники дня: дворец Монако поделился новыми фото принца Жака и принцессы Габриэллы

Княгиня Шарлин и князь Альбер II опубликовали серию фотографий своих детей – принца Жака и принцессы Габриэллы из семейного альбома.

Сегодня детям княжеской четы исполняется по 10 лет. Принц Жак и принцесса Габриэлла – наследники князя Монако Альбера II, которые родились 10 декабря 2014 года.

"Поздравляем с днем ​​рождения потомственного принца Жака и принцессу Габриэллу!

Их Светлости сегодня празднуют свое 10-летие", - гвоорится в подписи к слайдшоу, которым поделились на странице в Instagram.

(нажмите на фото, чтобы посмотреть слайдшоу)

Фотографии из семейного альбома и большинство их них абсолютно эксклюзивные, которые ранее не показывали публике.

Мы также собрали для вас интересные факты о детях Шарлин и Альбера. Принц Жак, напомним, наследник Альбера II и в будущем станет князем Монако.

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