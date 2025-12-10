Именинники дня: монакским принцу Жаку и принцессе Габриэлле исполняется по 11 лет и дворец показал их новые фото

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Instagram княжеской семьи Монако

Наследному принцу Жаку и его сестре-близнецу принцессе Габриэлле исполняется по 11 лет. В связи с праздником княжеская семья Монако поделилась кадрами из новой фотосессии именинников.

«Поздравляем наследного принца Жака и принцессу Габриэллу с 11-летием! 🎂🎈», — говорится в подписи под снимками, автором которых стала фотограф Ванесса фон Цитцевиц.

На фото принц Жак запечатлен в белом джемпере, а его сестра Габриэлла в белом платье без рукавов. Брат обнимает сестру за шею и видно, что между ними теплые отношения.

Недавно, напомним, Шарлин и Альбер II с детьми показывали свою рождественскую открытку. Семья снялась в красивой фотосессии.