Именинники дня: монакским принцу Жаку и принцессе Габриэлле исполняется по 11 лет и дворец показал их новые фото
Сегодня дети княгини Монако Шарлин и князя Альбера II — принц Жак и принцесса Габриэлла — празднуют день рождения.
Наследному принцу Жаку и его сестре-близнецу принцессе Габриэлле исполняется по 11 лет. В связи с праздником княжеская семья Монако поделилась кадрами из новой фотосессии именинников.
«Поздравляем наследного принца Жака и принцессу Габриэллу с 11-летием! 🎂🎈», — говорится в подписи под снимками, автором которых стала фотограф Ванесса фон Цитцевиц.
На фото принц Жак запечатлен в белом джемпере, а его сестра Габриэлла в белом платье без рукавов. Брат обнимает сестру за шею и видно, что между ними теплые отношения.
Недавно, напомним, Шарлин и Альбер II с детьми показывали свою рождественскую открытку. Семья снялась в красивой фотосессии.