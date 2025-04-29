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Именинница дня: датский дворец представил новое фото принцессы Бенедикте
Сегодня, 29 апреля, 81 год исполняется младшей сестре королевы Дании Маргрете II — принцессе Бенедикте.
По случаю праздника королевский двор Дании поделился новым фото принцессы Бенедикты, в подписи под которым написано:
«У Ее Королевского Высочества принцессы Бенедикты сегодня день рождения, ей исполняется 81 год».
Запечатлена принцесса в сером платье поверх которого одет красный кардиган, ее волосы собраны в высокую прическу, на лице выразительный макияж, на шее золотое колье и серьги в ушах. Также образ дополняет золотая брошь на груди, несколько браслетов и колец, и красный маникюр.
Принцесса Бенедикте вторая дочь короля Дании Фредерика IX и Ингрид Шведской, младшая сестра экс-королевы Маргрете II, и тетя короля Фредерика X.
Напомним, сегодня также день рождения празднует испанская инфанта Софи — младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI. Ей исполняется 18 лет.