Именинница дня: датский королевский дворец опубликовал новое фото королевы Мэри
Датская королева Мэри сегодня празднует 54-летие.
По этому поводу дворец поделился новым портретным фото Ее королевского Величества с подписью:
«Сегодня Ее Величество Королева отмечает свой 54-й день рождения.
По случаю дня рождения представляем вашему вниманию портрет Королевы, сделанный в марте 2025 года для фонда Mary Foundation», — гласит информация под снимком, автором которого стала Стина Хайльманн.
На фото Мэри запечатлена в пудровой блузке и брючном костюме цвета морской волны. Ее темные волосы уложены красивыми волнами, на лице макияж, а в ушах бриллиантовые серьги. Выглядит королева просто великолепно.
Напомним, ранее мы рассказывали красивую историю любви Мэри и Фредерика, которые поженились в 2004 году.