Общество
40
1 мин

Именинница дня: датский королевский дворец опубликовал новое фото королевы Мэри

Датская королева Мэри сегодня празднует 54-летие.

Ольга Кузьменко
Королева Мэри

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

По этому поводу дворец поделился новым портретным фото Ее королевского Величества с подписью:

«Сегодня Ее Величество Королева отмечает свой 54-й день рождения.

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

Королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

По случаю дня рождения представляем вашему вниманию портрет Королевы, сделанный в марте 2025 года для фонда Mary Foundation», — гласит информация под снимком, автором которого стала Стина Хайльманн.

На фото Мэри запечатлена в пудровой блузке и брючном костюме цвета морской волны. Ее темные волосы уложены красивыми волнами, на лице макияж, а в ушах бриллиантовые серьги. Выглядит королева просто великолепно.

Напомним, ранее мы рассказывали красивую историю любви Мэри и Фредерика, которые поженились в 2004 году.

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

40
