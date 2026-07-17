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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
178
Время на прочтение
1 мин

Именинница дня: как королева Камиллы выглядела в детстве

Супруге короля Чарльза III — королеве Камилле — сегодня исполняется 79 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Камилла и ее сестра Аннабель

Камилла и ее сестра Аннабель / © Getty Images

Королевский дворец уже делился фотографией Ее Величества, чтобы поздравить ее с этим днем.

А мы решили вспомнить, какой была Камилла Шанд в детстве. На этом снимке, датированном 17 января 1952 года Камилле четыре года. Она вместе с младшей сестрой Аннабель, которой тогда было три года, были подружками невесты на свадьбе Джереми Кубитта и Дианы дю Кейн в церкви Святого Марка на Норт-Одли-стрит, в Лондоне.

Камилла и ее сестра Аннабель, 1952 год / © Getty Images

Камилла и ее сестра Аннабель, 1952 год / © Getty Images

Юные девочки были одеты в милые платья с оборками и лентами, в руках держали корзины с цветами, а также были обуты в черные лаковые балетки.

Камилла и ее сестра Аннабель, 1952 год / © Getty Images

Камилла и ее сестра Аннабель, 1952 год / © Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла впервые публично рассказала о трагедии, которая случилась с ее матерью.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
178
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