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Именинница дня: как королева Камиллы выглядела в детстве
Супруге короля Чарльза III — королеве Камилле — сегодня исполняется 79 лет.
Королевский дворец уже делился фотографией Ее Величества, чтобы поздравить ее с этим днем.
А мы решили вспомнить, какой была Камилла Шанд в детстве. На этом снимке, датированном 17 января 1952 года Камилле четыре года. Она вместе с младшей сестрой Аннабель, которой тогда было три года, были подружками невесты на свадьбе Джереми Кубитта и Дианы дю Кейн в церкви Святого Марка на Норт-Одли-стрит, в Лондоне.
Юные девочки были одеты в милые платья с оборками и лентами, в руках держали корзины с цветами, а также были обуты в черные лаковые балетки.
Напомним, ранее мы рассказывали, как королева Камилла впервые публично рассказала о трагедии, которая случилась с ее матерью.