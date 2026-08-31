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Именинница дня: королева Рания с внучками на руках поделилась новым фото
Королевский Хашимитский двор поделился новым фото королевы Рании в честь ее 56-го дня рождения.
Королева Рания запечатлена на снимке в белой футболке и синих широких джинсах. На руках она держит своих двоих новорожденных внучек — принцесс Талию и Ранию — младших детей ее дочери принцессы Иман.
Тем временем ее каштановые волосы были распущены, она дополнила образ легким макияжем и надела спортивные фитнес-часы.
«Провожу свой день рождения самым лучшим образом, какой только можно себе представить. Люблю вас, мои любимые девочки», — написала королева в подписи под снимком. На фото также запечатлены ее старшие внучки — принцессы Иман и Амина.
Напомним, ранее мы рассказывали подробнее о супруге короля Иордании Абдаллы II, кто она такая и, что о ней известно.