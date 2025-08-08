Именинница дня: милые детские фотографии принцессы Беатрис Йоркской

Сара Йоркская с принцессой Беатрис / © Associated Press

Мы решили собрать ее детские фотографии и немного вспомнить, как выглядела маленькая принцесса Йоркская в 90-х.

Принцесса Беатрис родилась 8 августа 1988 года в семье принца Эндрю, герцога Йоркского и Сары, герцогини Йоркской.

На этом фото ее мама Сара держит на руках маленькую дочь после церемонии ее крещения в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца в Лондоне, 20 декабря 1988 года.

Сара Йоркская и принц Эндрю с принцессой Беатрис / © Associated Press

Здесь герцогиня Йоркская несет принцессу Беатрис на руках, направляясь к поезду на вокзале Ватерлоо в Лондоне 4 августа 1989 года. В сопровождении герцога они направлялись в Портсмут вместе с королевой Елизаветой II, чтобы присоединиться к круизу «Британия» по западным островам в начале традиционных летних королевских каникул.

Сара Йоркская с принцессой Беатрис / © Associated Press

А это няня Беатрис вынимает маленькую принцессу из коляски около Виндзорского замка. На фото можно увидеть в какой коляске возили Беатрис.

Принцесса Беатрис с няней / © Associated Press

Герцогиня Йоркская и ее дочь катаются на санках по склонам Клостерса в Швейцарии 20 января 1990 года. Тогда Сара была беременна вторым ребенком (младшей сестрой Беатрис — принцессой Евгенией).

Сара Йоркская с принцессой Беатрис / © Associated Press

А на этой фотографии герцогиня Йоркская прибыла 29 июля 1990 года, в аэропорт Эсейса в Буэнос-Айресе, Аргентина, в сопровождении своих дочерей: двухлетней Беатрис и четырехмесячной принцессы Евгении.

Сара Йоркская с принцессой Беатрис и принцессой Евгенией / © Associated Press

Снимок сделан 7 сентября 1991 года, на фото Сара Йоркская с дочерью Беатрис в Лос-Анджелесе.

Сара Йоркская с принцессой Беатрис / © Associated Press

На этой фотографии герцогиня Йоркская выходит из школы Аптон-Хаус в Виндзоре, 18 марта 1992 года со своей старшей дочерью принцессой Беатрис. Сообщения в британских газетах сообщают, что герцог и герцогиня Йоркские готовятся объявить о разводе после пяти лет брака.

Сара Йоркская с принцессой Беатрис / © Associated Press

Напомним, Сара и принц Эндрю официально развелись в 1996 году, но до сих пор продолжают жить под одной крышей.