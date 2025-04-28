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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Именинница дня: представлено новое фото принцессы Иордании Раджвы

Будущей королеве Иордании — принцессе Раджве — сегодня исполняется 31 год.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Раджва и принц Хусейн

Принцесса Раджва и принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

В честь именинницы Jordan News Agency поделилось новым портретным фото супруги кронпринца Хусейна. Невестка королевы Рании и короля Абдаллы II запечатлена крупным планом, на ней одет черный топ, пальто цвета марсала, волосы распущены и красиво уложены волнами на плечи, на лице макияж в натуральных оттенках, в ушах золотые серьги, а на шее золотая подвеска.

Принцесса Раджва

Принцесса Раджва

Королевская семья Иордании пока что публично не поздравила Раджву с днем рождения. А мы собрали для вас десять интересных фактов о будущей королеве.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Getty Images

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Getty Images

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