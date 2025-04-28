Именинница дня: представлено новое фото принцессы Иордании Раджвы

Принцесса Раджва и принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

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В честь именинницы Jordan News Agency поделилось новым портретным фото супруги кронпринца Хусейна. Невестка королевы Рании и короля Абдаллы II запечатлена крупным планом, на ней одет черный топ, пальто цвета марсала, волосы распущены и красиво уложены волнами на плечи, на лице макияж в натуральных оттенках, в ушах золотые серьги, а на шее золотая подвеска.

Принцесса Раджва

Королевская семья Иордании пока что публично не поздравила Раджву с днем рождения. А мы собрали для вас десять интересных фактов о будущей королеве.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва / © Getty Images