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Именинница дня: представлено новое фото принцессы Иордании Раджвы
Будущей королеве Иордании — принцессе Раджве — сегодня исполняется 31 год.
В честь именинницы Jordan News Agency поделилось новым портретным фото супруги кронпринца Хусейна. Невестка королевы Рании и короля Абдаллы II запечатлена крупным планом, на ней одет черный топ, пальто цвета марсала, волосы распущены и красиво уложены волнами на плечи, на лице макияж в натуральных оттенках, в ушах золотые серьги, а на шее золотая подвеска.
Королевская семья Иордании пока что публично не поздравила Раджву с днем рождения. А мы собрали для вас десять интересных фактов о будущей королеве.