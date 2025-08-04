Именинница Меган Маркл: знаковые моменты из жизни герцогини Сассекской

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Предполагается, что Меган Маркл проведет этот день в кругу своих близких людей и своей семьи — мужа Гарри и детей Арчи и Лилибет.

Мы решили вспомнить сегодня о самых важных событиях в жизни Меган.

Меган Маркл / © Associated Press

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была одной из моделей на шоу Deal or No Deal в США. В одном из выпусков своего первого подкаста Spotify «Архетипы» Меган вспоминала этот опыт, она говорила:

Реклама

«Я была благодарна за работу, но не за те чувства, которые она у меня вызвала. Это было… неумно. И, кстати, на сцене со мной были умные женщины», цитирует ее слова express.co.uk.

Меган Маркл / © Getty Images

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл снималась в американском популярном сериале «Форс-мажоры», где играла роль Рэйчел Зейн. Меган очень нравилась эта роль, но она отказалась от нее, чтобы выйти замуж за Гарри. Над сериалом она работала на протяжении шести лет.

Меган Маркл на съемках Форс-мажоров / © Getty Images

Меган и Гарри начали встречаться в 2016 году, их познакомил общий друг. Первые свидания пара провела в Лондоне. И их отношения первое время были на расстоянии, так как Меган оставалась в Америке, а принц Гарри в Британии.

Пара обручилась в 2017 году в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца. А свадьбу сыграла в мае 2018 года в Соборе святого Георгия в Виндзоре.

Реклама

Свадьба Меган и Гарри / © Associated Press