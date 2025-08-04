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Именинница Меган Маркл: знаковые моменты из жизни герцогини Сассекской
Сегодня герцогине Сассекской Меган исполняется 44 года.
Предполагается, что Меган Маркл проведет этот день в кругу своих близких людей и своей семьи — мужа Гарри и детей Арчи и Лилибет.
Мы решили вспомнить сегодня о самых важных событиях в жизни Меган.
До встречи с принцем Гарри Меган Маркл была одной из моделей на шоу Deal or No Deal в США. В одном из выпусков своего первого подкаста Spotify «Архетипы» Меган вспоминала этот опыт, она говорила:
«Я была благодарна за работу, но не за те чувства, которые она у меня вызвала. Это было… неумно. И, кстати, на сцене со мной были умные женщины», цитирует ее слова express.co.uk.
До встречи с принцем Гарри Меган Маркл снималась в американском популярном сериале «Форс-мажоры», где играла роль Рэйчел Зейн. Меган очень нравилась эта роль, но она отказалась от нее, чтобы выйти замуж за Гарри. Над сериалом она работала на протяжении шести лет.
Меган и Гарри начали встречаться в 2016 году, их познакомил общий друг. Первые свидания пара провела в Лондоне. И их отношения первое время были на расстоянии, так как Меган оставалась в Америке, а принц Гарри в Британии.
Пара обручилась в 2017 году в Ноттингемском коттедже Кенсингтонского дворца. А свадьбу сыграла в мае 2018 года в Соборе святого Георгия в Виндзоре.