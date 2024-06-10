Императорская свадьба: в каких традиционных нарядах поженились принц Японии Нарухито и Масако Овада

Перед тем как надеть белое платье и смокинг, жених и невеста появились в традиционных праздничных нарядах.

9 июня 1993 года в Касико-докоро - одном из трех дворцовых святилищ на территории Императорского дворца - наследный принц Нарухито женился на дипломате Масако Овада. Вначале состоялась традиционная свадебная церемония.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

Наследный принц Нарухито носил традиционную оранжевую мантию, восходящую к эпохе Хэйсэй, которую может носить только наследный принц.

Его образ дополнила традиционная японская черная корона - головной убор который носят взрослые мужчины-члены двора и представители самурайских семей при посещении императорского дворца, и скипетр в руке.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

А вот Масако носила шелковое кимоно под названием дзюни-хитоэ - традиционный японский костюм аристократок, на одевание которого уходило три часа. Выполнено оно было в изумрудном и золотом оттенках, а дополняла его прическа с длинными волосами.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

На этой церемонии присутствовало в общей сложности 812 человек, в том числе император и императрица, члены императорской семьи, главы трех держав, губернаторы префектур и родственники Масако.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

Во второй половине дня они сменили наряды на более формальные: новая наследная принцесса Масако была в белом платье и тиаре, а наследный принц - в смокинге.

Нарухито и Масако в день свадьбы / Фото: Getty Images

Нарухито стал императором Японии, а Масако — императрицей 1 мая 2019 года после отречения отца Нарухито, императора Акихито.

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