Императорские супруги на вечеринке в саду: Нарухито – в черном фраке, Масако – в платье с кружевом

Императорские супруги Японии провели традиционную весеннюю вечеринку в саду в Токио.

В императорском саду в Токио прошла весенняя вечеринка. Хозяевами мероприятия были император Японии Нарухито и его жена – императрица Масако.

Императорские супруги поприветствовали всех присутствующих и пообщались с ними.

Император Японии Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Нарухито появился там в черном фраке, белой рубашке, сером жилете, светло-сером галстуке, серых брюках в полоску и черных туфлях.

Масако была одета в пастельный бледно-голубой костюм с едва заметным цветочным принтом, состоявшим из платья миди с кружевом сверху и приталенного жакета с молочными пуговицами.

Император Японии Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Образ императрица дополнила элегантной белой шляпой с бледно-голубой полоской, клатчем в тон, расшитым бисером, светло-бежевыми перчатками и белыми кожаными туфлями на стойких каблуках.

Ее Величество украсило уши большими жемчужными серьгами с бриллиантовым обрамлением, а шею – классическим жемчужным ожерельем.

Император Японии Нарухито и императрица Масако / Фото: Associated Press

Напомним, императрица Масако на деловой встрече появилась в персиковом кимоно с цветочным принтом.

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