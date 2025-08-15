Имя для принцессы Анны: кто вдохновил королеву Елизавету II так назвать ее единственную дочь

Принцесса Анна / © Associated Press

Принцесса Анна родилась 15 августа 1950 года и стала вторым ребенком принцессы Елизаветы и принца Филиппа. К тому моменту у Анны уже был старший брат Чарльз, родившийся двумя годами ранее.

После рождения принцессу назвали Анной Элизабет Алисой Луизой и, как выяснилось, имя Анна было навеяно другой королевской особой, ведь так хотели назвать младшую сестру принцессы Елизаветы — принцессу Маргарет.

В книге «Королева-мать: официальная биография» Уильям Шоукросс пишет, что родители королевы Елизаветы, король Георг VI и королева Елизавета изначально хотели дать принцессе Маргарет имя Анна. Однако они отказались от этого имени после того, как родители Георга VI — король Георг V и королева Мария, настояли на том, чтобы они назвали девочку Маргарет в честь Маргариты Шотландской, пишет People.

Ссылаясь на письмо королевы-матери, которая тогда была известна как герцогиня Йоркская, своей свекрови, королеве Марии, Шоукросс пишет, что королева-мать сказала: «Мне очень хочется назвать ее Анной Маргарет, потому что, по-моему, имя Анна Йоркская звучит красиво, а Елизавета и Анна очень хорошо подходят друг другу. Интересно, что вы думаете? Многие предлагали имя Маргарет, но это имя не имеет никаких родственных связей ни с одной из сторон, и, кроме того, ее всегда будут путать с Маргарет, няней».

В результате родственники королевы-матери «не поддались влиянию даже этого аргумента и решили назвать свою дочь Маргарет Роуз вместо Маргарет Энн».

Спустя поколение тогдашняя принцесса Елизавета и принц Филипп назвали свою дочь Анной. Это имя еврейского, французского и английского происхождения, означающее «благодать», и оно считается одним из самых классических женских имен всех времен. Нам кажется, что принцессе Анне оно очень идет.