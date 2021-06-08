Имя с историей: почему Гарри и Меган назвали дочь Лилибет Диана

Сассекские решили отдать дань уважения двум прекрасным и сильным женщинам, которые занимают особое место в сердце принца Гарри.

В воскресенье, 6 июня, герцог и герцогиня Сассекские объявили о рождении дочери. Девочка появилась на свет двумя днями ранее, 4 июня, в больнице Санта-Барбара Коттедж и стала вторым ребенком для пары. Назвали малышку очень символичным именем - Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Сокращенно в семье ее будут называть просто Лили.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

На первый взгляд может показаться, что Лилибет звучит немного необычно, но на самом деле оно имеет огромное сентиментальное значение для семьи и несет дань уважения британскому монарху. Лилибет - это домашнее прозвище королевы Елизаветы II, которое появилось, когда она была маленькой и выговорить полностью свое имя ей было очень сложно, поэтому сама начала называть себя Лилибет.

Родные сочли это очень милым и быстро подхватили. Известно, что отец Елизаветы король Георг VI говорил: "Лилибет — моя гордость. Маргарет — моя радость". Прозвище принцессы Елизаветы настолько прижилось, что именно этим словом она подписывала свои письма, адресованные друзьям и близким.

Письмо, написанное принцессой Елизаветой II в возрасте 12 лет в 1938 году и адресованное леди Мэри Кембридж / Getty Images

Принцесса Елизавета / Getty Images

Тем, кто использовал это прозвище на протяжении всей жизни, был ее любимый муж принц Филипп, скончавшийся в этом году. Он часто любя называл жену именно Лилибет. В день его похорон королева подписала записку для любимого, которая лежала сверху на гробу возле букета и на ней была надпись: "С любовью. Лилибет"

Записка лежит на гробу принца рядом с венком из белых цветов и фуражкой / Associated Press

Второе имя, которое дали герцоги Сассекские дочери, стало данью уважения матери принца Гарри - принцессе Диане, которая трагически погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

Маунтбеттен-Виндзор - двойная фамилия двух родов. Виндзор – это фамилия, используемая всеми мужскими и незамужними женскими потомками Георга V. Маунтбеттен – фамилия матери принца Филиппа, которую он принял перед женитьбой на принцессе Елизавета, когда также стал британским подданным. Ранее он был известен как принц Филипп Греческий и Датский.

В 1960 году королева и герцог Эдинбургский решили, что их собственные прямые потомки должны отличаться от остальных членов королевской семьи, поэтому в их семье появилась эта двойная фамилия, которую теперь носят дети принца Гарри и Меган.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

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Королева Елизавета II с семьей (10 фото)

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