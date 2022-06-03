Инцидент на праздновании юбилея Елизаветы II: двум королевским гвардейцам стало плохо

Один гвардеец потерял сознание и упал.

Во время торжественной службы в Лондоне в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II произошел инцидент.

Один из королевских гвардейцев потерял сознание на лестнице в то время, когда гости праздника сходились к собору. Он упал и лежал между другими неподвижно стоявшими гвардейцами.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

После этого стало плохо еще одному гвардейцу, который сначала наклонился, а потом присел на лестнице.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Как вы думаете, может ли этот инцидент быть мистическим знаком для королевской семьи?

К слову, торжественную службу посетили все члены британской королевской семьи. Каждый из них выглядел великолепно.

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