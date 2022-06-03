Инцидент на праздновании юбилея Елизаветы II: двум королевским гвардейцам стало плохо

Один гвардеец потерял сознание и упал.
Во время торжественной службы в Лондоне в соборе Святого Павла в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II произошел инцидент.
Один из королевских гвардейцев потерял сознание на лестнице в то время, когда гости праздника сходились к собору. Он упал и лежал между другими неподвижно стоявшими гвардейцами.
После этого стало плохо еще одному гвардейцу, который сначала наклонился, а потом присел на лестнице.
Как вы думаете, может ли этот инцидент быть мистическим знаком для королевской семьи?
К слову, торжественную службу посетили все члены британской королевской семьи. Каждый из них выглядел великолепно.
Читайте также: