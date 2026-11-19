Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

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На церемонии Кэтрин блистала в роскошном платье-анаркали насыщенного бордово-красного оттенка от местного дизайнера Mahima Mahajan. Наряд украшен золотистой ручной вышивкой в традиционной технике Banarsi (это традиционное индийское ручное искусство создания роскошной шелковой парчи, зародившееся в городе Банарас), россыпью мелких золотых точек по всей длине, стеклянным бисером и декоративной золотой тесьмой по V-образному вырезу, талии и манжетам длинных рукавов.

Бренд Mahima Mahajan показал в Instagram, как мастера работали над созданием этого невероятного наряда для принцессы, опубликовав видео.

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Принц и принцесса Уэльские / © Associated Press

«Созданное в Индии с любовью и самоотдачей наших мастеров, это особенное изделие теперь оказалось у Ее Королевского Высочества Кэтрин, принцессы Уэльской.

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Это момент огромной гордости для всех, кто своими руками воплотил эту вещь в жизнь. ❤️

Её Королевское Высочество Кэтрин, принцесса Уэльская (@princeandprincessofwales), вместе с принцем Уильямом, демонстрирует естественную грацию в наряде «Анаркали» насыщенного красного цвета (оттенок «синдури») от дизайнера Махимы Махаджан. 🌹🦚

Сияя в этом красном наряде, она привносит свою неизменную элегантность в образ с «Анаркали» — изделием из нашей коллекции, украшенным ручной вышивкой», - написано в подписи под роликом.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, мы также собрали все выходы принцессы Уэльской с этой поездки.

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