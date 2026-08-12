ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
121
Время на прочтение
1 мин

Инфанта Елена украсила лаконичный белый жакет огромным цветком, удивив образом

Испанская инфанта Елена, которая обожает лошадей и все, что с ними связано, посетила чемпионат в Германии.

 

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Инфанта Елена

Инфанта Елена / © Getty Images

Сестра короля Филиппа VI присутствовала на на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в немецком городе в Ахене. Это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке,

Испанская инфанта появилась на мероприятии в синем топе, который сочетала с удлиненным белым блейзером и широкими пестрыми брюками, на голове у нее была шляпа с коричневой лентой, в руках синий кожаный клатч, а на груди огромный красный цветок.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена дополнила свой образ несколькими подвесками на шее, серьгами с лаконичными синими камнями, светлым маникюром и золотыми браслетами на обеих запястьях.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Мэри / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

В этот же день на мероприятии также присутствовали королева Дании Мэри, принцесса Нидерландов Катарина-Амалия и племянница короля Чарльза – Зара Тиндалл. Все они продемонстрировали эффектные образы.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie