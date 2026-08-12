Инфанта Елена украсила лаконичный белый жакет огромным цветком, удивив образом

Инфанта Елена / © Getty Images

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Сестра короля Филиппа VI присутствовала на на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в немецком городе в Ахене. Это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке,

Испанская инфанта появилась на мероприятии в синем топе, который сочетала с удлиненным белым блейзером и широкими пестрыми брюками, на голове у нее была шляпа с коричневой лентой, в руках синий кожаный клатч, а на груди огромный красный цветок.

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Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена дополнила свой образ несколькими подвесками на шее, серьгами с лаконичными синими камнями, светлым маникюром и золотыми браслетами на обеих запястьях.

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Королева Мэри / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

В этот же день на мероприятии также присутствовали королева Дании Мэри, принцесса Нидерландов Катарина-Амалия и племянница короля Чарльза – Зара Тиндалл. Все они продемонстрировали эффектные образы.

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