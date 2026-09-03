Инфанта София использовала свое настоящее имя, когда поступала в университет: и вот что это значит

Инфанта София / © Getty Images

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Инфанта София Испанская начинает следующий этап своего университетского обучения.

Завершив первый год обучения по специальности «Политология и международные отношения» в лиссабонском кампусе Forward College, частного учебного заведения, входящего в состав Лондонского университета, младшая дочь короля и королевы Испании начинает второй год обучения в университете в Париже.

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Инфанта София / © Getty Images

Основатель и президент Forward College Борис Вальбаум, получивший награду от Фонда принцессы Жироны, в интервью Paris Match раскрыл новые подробности процесса зачисления и поступления инфанты Софии, включая редкое настоящее имя, которое она использует во время учебы в университете, пишет журнал Hello!.

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Сообщается, что инфанта не использовала свой статус члена королевской семьи в качестве преимущества, а подала заявку под своим официальным именем, София де Борбон Ортис.

Как объяснил Вальбаум, представительница королевской семьи прошла тот же процесс отбора, что и любой другой кандидат, и сдала те же собеседования, что и остальные студенты. Более того, сам руководитель центра признает, что изначально не связывал ее фамилию, Ортис, с королевой Летицией.

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Эта деталь отражает одно из условий, которые, как сообщается, София выдвигала при выборе университета: возможность получить высшее образование в максимально нормальной обстановке, в окружении молодых людей своего возраста и без того, чтобы ее статус инфанты определял ее академический опыт.

Известно также, что инфанта София поселится в Международном университетском городке Парижа — большом жилом комплексе, где проживают студенты из разных стран. Там жизнь Софии будет совсем не похожа на ту, которую можно было бы представить себе для члена королевской семьи. Ей предстоит проживать в отдельной комнате, а общие зоны она будет делить с другими молодыми людьми. Университетская среда объединяет студентов из десятков стран, что соответствует международному характеру выбранной ею специальности.

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Инфанта София и принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, ее старшая сестра — наследница престола – принцесса Леонор — будет учиться в Университете Карлоса III в кампусе Хетафе по специальности «Политология».

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