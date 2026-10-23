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Дата публикации
Категория
Общество
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Инфанта София очаровала образом на церемонии принцессы Астурийской в Овьедо

19-летняя испанская инфанта София – младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – привлекла внимание на церемонии вручения премий принцессы Астурийской в Овьедо.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

19-летняя испанская инфанта София – младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции – привлекла внимание на церемонии вручения премий принцессы Астурийской в Овьедо.

Для светского вечернего мероприятия младшая дочь королевской четы выбрала простое, но элегантное синее платье от бренда Miphai, одну из самых часто встречающихся в ее гардеробе, а именно модель «Alma».

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Это льняное платье имеет квадратный вырез горловины с двумя широкими бретелями на облегающем лифе до талии, где начинается слегка расклешенная юбка из более легкой ткани, образованная тремя широкими оборками, ниспадающими до щиколоток.

Выбор обуви особенно примечателен. В этот раз София выбрала туфли на умеренном каблуке, как и ее мать, королева Летиция, предпочитавшая, хотя и более высокий, чем обычно, каблук. Это босоножки на каблуке из темно-синей лакированной кожи.

А изюминкой образа инфанты стали украшения - золотой браслет Parfois с закругленными концами и кольцо Karen Hallam, когда-то любимое у ее матери Летиции, с которым сама королева появляется в последнее время на публике довольно часто.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

На шее инфанта София носила цепочку с Крестом Победы, высшим символом княжества Астурия, изображением которого можно увидеть на его флаге и официальном гербе. Это был прекрасный способ отдать дань уважения Автономному сообществу, столь важному для королевской семьи.

Девушка распустила длинные волосы и сделала выразительный вечерний макияж.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Мы также показывали, какой неожиданный лук для мероприятия выбрала ее мать – королева Летиция.

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