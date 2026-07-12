Инфанта София очаровала образом в кремовом брючном костюме на публичном мероприятии

Инфанта София / © Getty Images

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19-летняя инфанта София присутствовала на презентации первого выпуска грантов Docentes Referentes Фонда Иберкаха в монастыре Нуэстра-Сеньора-де-Когульяда в Сарагосе.

Там девушка выступила с речью, а ее семья — отец и мать, а также старшая сестра принцесса Леонор — приехали ее поддержать.

Инфанта София / © Getty Images

Мы обратили внимание на образ Софии, она выглядела потрясающе в белом брючном льняном костюме из лимитированной коллекции бренда El Corte Inglés. Жакет инфанта сочетала с черным топом, а в качестве обуви подобрала остроносые балетки из лаковой кожи от Magrit.

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Также София сделала очень легкий макияж в натуральных оттенках, совсем немного подчеркнув глаза и губы розовым блеском, а волосы собрала с двух сторон прядями заколкой сзади. Выглядела девушка потрясающе на столь важном для себя мероприятии.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

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