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Инфанта София очаровала образом в кремовом брючном костюме на публичном мероприятии
Младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции продемонстрировала потрясающий образ на своем первом сольном выступлении в Сарагосе.
19-летняя инфанта София присутствовала на презентации первого выпуска грантов Docentes Referentes Фонда Иберкаха в монастыре Нуэстра-Сеньора-де-Когульяда в Сарагосе.
Там девушка выступила с речью, а ее семья — отец и мать, а также старшая сестра принцесса Леонор — приехали ее поддержать.
Мы обратили внимание на образ Софии, она выглядела потрясающе в белом брючном льняном костюме из лимитированной коллекции бренда El Corte Inglés. Жакет инфанта сочетала с черным топом, а в качестве обуви подобрала остроносые балетки из лаковой кожи от Magrit.
Также София сделала очень легкий макияж в натуральных оттенках, совсем немного подчеркнув глаза и губы розовым блеском, а волосы собрала с двух сторон прядями заколкой сзади. Выглядела девушка потрясающе на столь важном для себя мероприятии.