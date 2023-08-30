Инфанта София уже в Уэльсе: опубликованы первые фотографии с колледжа

Сегодня появились первые фотографии инфанты Софии с колледжа, которые опубликовали в соцсетях.

Инфанта София / Фото: Getty Images

16-летняя девушка, одетая в тот же наряд, что и во время прощания со своими родителями, позировала на фоне стен колледжа, как и ее старшая сестра принцесса Леонор, которая училась тут два предыдущих года и выпустилась в 2023-м.

La Infanta Sofía, en el @UWCAtlantic College de Gales pic.twitter.com/JDhP3ADm8d — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) August 29, 2023

Напомним, буквально недавно Летиция, король Филипп и инфанта София провожали принцессу Леонор на учебу в Генеральную военную академию Сарагосы, где она проведет минимум один год.

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