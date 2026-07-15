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Инфанта София в белом топе и голубых брюках посетила с сестрой-принцессой археологический комплекс
19-летняя инфанта София составила компанию своей сестре принцессе Леонор на новом публичном мероприятии.
Дочери короля и королевы Испании осмотрели археологический комплекс Эмпуриес, после чего встречаются со своими родителями в Жироне.
По прибытии на археологический объект принцессу и инфанту у подножия стены встретили директор комплекса Моника Боррель и координатор Археологического музея Эмпуриеса Марта Сантос. От этого входа в древний город дочери короля и королевы начали экскурсию, чтобы узнать, как греки заселили эти берега в VI веке до нашей эры благодаря морской торговле, пишет vanitatis.
Инфанта София надела белый удлиненный топ в сочетании с голубыми широкими брюками и небесно-голубыми эспадрильями. Ее длинные русые волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.
Сестра Софии – принцесса Леонор – надела белый топ и брюки также в сочетании сс эспадрильями и подобрала сумку в тон.