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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Инфанта София в белом топе и голубых брюках посетила с сестрой-принцессой археологический комплекс

19-летняя инфанта София составила компанию своей сестре принцессе Леонор на новом публичном мероприятии.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Дочери короля и королевы Испании осмотрели археологический комплекс Эмпуриес, после чего встречаются со своими родителями в Жироне.

По прибытии на археологический объект принцессу и инфанту у подножия стены встретили директор комплекса Моника Боррель и координатор Археологического музея Эмпуриеса Марта Сантос. От этого входа в древний город дочери короля и королевы начали экскурсию, чтобы узнать, как греки заселили эти берега в VI веке до нашей эры благодаря морской торговле, пишет vanitatis.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София надела белый удлиненный топ в сочетании с голубыми широкими брюками и небесно-голубыми эспадрильями. Ее длинные русые волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Сестра Софии – принцесса Леонор – надела белый топ и брюки также в сочетании сс эспадрильями и подобрала сумку в тон.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Принцесса Леонор / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
62
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