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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Инфанта София в платье длины миди с асимметричной накидкой: новый выход младшей дочери короля Испании

Для торжественного вечера принцесса сделала ставку на сдержанную элегантность и комфорт, сочетая лаконичный силуэт с изящными деталями.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Инфанта София с бабушкой — королевой Софией

Инфанта София с бабушкой — королевой Софией / © Getty Images

Король Испании Филипп VI и королева Летиция вместе с дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией — возглавили церемонию вручения премии принцессы Астурийской, которая состоялась в театре «Кампоамор» в Овьедо.

Испанская королевская семья / © Associated Press

Испанская королевская семья / © Associated Press

На мероприятии также присутствовала 87-летняя королева-мать София. Для этого события принцесса Леонор выбрала платье насыщенного оттенка от Hannibal Laguna, а инфанта София — кардинально иной образ, включавший темно-синее платье испанского бренда Bruna.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

19-летняя девушка выглядела очень элегантно, ведь её наряд был сшит из лёгкой ткани и имел длину миди. Платье дополняла асимметричная накидка-пелерина из тонкого шифона.

Инфанта София с бабушкой — королевой Софией / © Getty Images

Инфанта София с бабушкой — королевой Софией / © Getty Images

Кроме того, София надела браслет-манжету, сделала прическу с легкими волнами и нанесла легкий макияж. От высоких каблуков она отказалась, поскольку предпочитает комфорт, даже если речь идет о вечернем образе.

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