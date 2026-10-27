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Инфанта София в платье длины миди с асимметричной накидкой: новый выход младшей дочери короля Испании
Для торжественного вечера принцесса сделала ставку на сдержанную элегантность и комфорт, сочетая лаконичный силуэт с изящными деталями.
Король Испании Филипп VI и королева Летиция вместе с дочерьми — принцессой Леонор и инфантой Софией — возглавили церемонию вручения премии принцессы Астурийской, которая состоялась в театре «Кампоамор» в Овьедо.
На мероприятии также присутствовала 87-летняя королева-мать София. Для этого события принцесса Леонор выбрала платье насыщенного оттенка от Hannibal Laguna, а инфанта София — кардинально иной образ, включавший темно-синее платье испанского бренда Bruna.
19-летняя девушка выглядела очень элегантно, ведь её наряд был сшит из лёгкой ткани и имел длину миди. Платье дополняла асимметричная накидка-пелерина из тонкого шифона.
Кроме того, София надела браслет-манжету, сделала прическу с легкими волнами и нанесла легкий макияж. От высоких каблуков она отказалась, поскольку предпочитает комфорт, даже если речь идет о вечернем образе.