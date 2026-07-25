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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
132
Время на прочтение
1 мин

Инфанта София вышла в свет с кольцом своей матери королевы Летиции

19-летняя инфанта София продолжает носить аксессуар, который когда-то был любимым у ее матери – королевы Летиции.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Речь о позолоченном кольцо бренда Karen Hallam, украшение, которое сестры София и ее старшая сестра принцесса Леонор однажды преподнесли в качестве подарка своей матери Летиции. Королева несколько лет появлялась на светских мероприятиях с этим украшением, практически не снимая его, пока не поменяла на другое любимое кольцо.

Теперь ее старое украшение носит младшая дочь инфанта София. С ним девушка появилась на финале чемпионата мира по футболу в США, приехав вместе с семьей поддержать испанскую сборную по футболу, которая стала чемпионами мира 2026 года.

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София и королева Летиция / © Getty Images

Ранее София носила это кольцо на другое мероприятие летом 2025 года.

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Дата публикации
Количество просмотров
132
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