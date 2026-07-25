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Инфанта София вышла в свет с кольцом своей матери королевы Летиции
19-летняя инфанта София продолжает носить аксессуар, который когда-то был любимым у ее матери – королевы Летиции.
Речь о позолоченном кольцо бренда Karen Hallam, украшение, которое сестры София и ее старшая сестра принцесса Леонор однажды преподнесли в качестве подарка своей матери Летиции. Королева несколько лет появлялась на светских мероприятиях с этим украшением, практически не снимая его, пока не поменяла на другое любимое кольцо.
Теперь ее старое украшение носит младшая дочь инфанта София. С ним девушка появилась на финале чемпионата мира по футболу в США, приехав вместе с семьей поддержать испанскую сборную по футболу, которая стала чемпионами мира 2026 года.
Ранее София носила это кольцо на другое мероприятие летом 2025 года.