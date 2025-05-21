Интересная деталь образа: как принцесса Кейт сделала «реверанс» в адрес Гарри и Меган

Принцесса Кейт / © Associated Press

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Кэтрин подобрала к желтому платью Emilia Wickstead шляпу Philip Treacy с крупным цветком, которую носила в день свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в мае 2018 года. Примечательно, что герцог и герцогиня Сассекская буквально днем ранее отпраздновали седьмую годовщину своей свадьбы.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Мнение поклонников разделились. Кто-то считает, что Кейт хотела сделать так называемый «реверанс» в адрес пары, поздравив их таким образом с годовщиной, другие же посчитали, что Кейт не обязана помнить, когда и куда надевала эту шляпу и это просто совпадение.

Принцесса Уэльская на свадьбе Меган и Гарри с дочерью Шарлоттой / © Associated Press

Напомним, на свадьбе Сассекских в 2018 году Кэтрин появилась через месяц после рождения своего третьего ребенка — сына принца Луи. Она в тот день надела белое платье-пальто и ту самую шляпу с пышными розами. Напомним, тогда перед свадьбой Кейт и Меган поссорились из-за образов девочек-цветочниц, одной из них была и дочь Уэльских — принцесса Шарлотта.

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