- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Интересное наблюдение: эксперт рассказала, как меняется принцесса Кейт, когда выключаются камеры
Принцесса Уэльская стала официальным членом королевской семьи в 2011 году. И за эти годы она привыкла быть на виду и уметь держать лицо перед камерами.
Будучи одной из самых популярных членов королевской семьи, 43-летняя принцесса Кейт привлекает к себе пристальное внимание общественности и СМИ.
Однако, публика видит принцессу лишь с одной стороны, когда ее снимают многочисленные камеры. А какая же Кейт за закрытыми дверьми?
Королевский комментатор Кэти Николл, поделившись своим мнением с The Mirror, отметила, что в жизни принцессы наблюдалась одна заметная перемена, когда она не находилась в центре внимания: она становилась более привязанной к мужу принцу Уильяму.
«Я была с ними много раз, и когда камеры опускаются, вы часто видите, как они уходят, а Кейт обнимает его за талию, или он кладет руку ей на поясницу», — говорит госпожа Николл, автор книги «Кейт: будущая королева».
«Между ними существует прекрасная близость, и если в начале их брака они, казалось, стеснялись проявлять нежности на публике, то сейчас они гораздо более уверены в себе», — продолжила она.
Хотя они не демонстрируют такой же уровень публичности, как, например, принц Гарри и Меган Маркл, которых редко можно увидеть не держащимися за руки, Уильям, и Кейт часто разделяют милые мимолетные моменты нежности на публике. И в дальнейшем, как нам кажется, таким моментов публика будет видеть еще больше.