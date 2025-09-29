Интересное наблюдение: эксперт рассказала, как меняется принцесса Кейт, когда выключаются камеры

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Будучи одной из самых популярных членов королевской семьи, 43-летняя принцесса Кейт привлекает к себе пристальное внимание общественности и СМИ.

Однако, публика видит принцессу лишь с одной стороны, когда ее снимают многочисленные камеры. А какая же Кейт за закрытыми дверьми?

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Королевский комментатор Кэти Николл, поделившись своим мнением с The Mirror, отметила, что в жизни принцессы наблюдалась одна заметная перемена, когда она не находилась в центре внимания: она становилась более привязанной к мужу принцу Уильяму.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

«Я была с ними много раз, и когда камеры опускаются, вы часто видите, как они уходят, а Кейт обнимает его за талию, или он кладет руку ей на поясницу», — говорит госпожа Николл, автор книги «Кейт: будущая королева».

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

«Между ними существует прекрасная близость, и если в начале их брака они, казалось, стеснялись проявлять нежности на публике, то сейчас они гораздо более уверены в себе», — продолжила она.

Хотя они не демонстрируют такой же уровень публичности, как, например, принц Гарри и Меган Маркл, которых редко можно увидеть не держащимися за руки, Уильям, и Кейт часто разделяют милые мимолетные моменты нежности на публике. И в дальнейшем, как нам кажется, таким моментов публика будет видеть еще больше.