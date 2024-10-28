Интересное наблюдение: испанская принцесса София не носит туфли на каблуках

Инфанта София - 17-летняя дочь королевы Испании Летиции и короля Филиппа. Девушка не является наследницей престола, однако, как и ее старшая сестра Леонор, регулярно посещает различные публичные и торжественные мероприятия.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Рассматривая фотографии девушки можно заметить одну интересную особенность - она не носит обувь на каблуках, а если и обувает подобную, то каблуки выбирает довольно небольшие - не более 5 сантиметров.

Почему она отказывается от подобной обуви, когда ее 18-летняя сестра уже регулярно носит более или менее высокие каблуки, до конца неизвестно. Но София продолжает их избегать и отдает предпочтение плоской подошве.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Хотя многие из нас могут подумать, что на самом деле носить каблуки ей не позволяет королевский протокол, ведь она немного выше, чем ее сестра Леонор - наследница короны, источник, близкий к Королевскому дворцу, уточнил, что на самом деле речь тут идет только о комфорте.

"Это исключительно вопрос комфорта. Ее рост 1,78, и на самом деле ей не нужен каблук, чтобы улучшить наряд", — сообщил источник, хорошо знающийся на испанской королевской семье, изданию El Debate.

Королева Летиция и инфанта София / Фото: Getty Images

София обычно носит слингбэки, босоножки или балетки. Также девушку часто можно увидеть в эспадрильях от различных испанских брендов. Особенно она любит носить этот тип обуви на отдыхе и выбирает модели как у ее мамы и сестры.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / Фото: Getty Images

Инфанта София / Фото: Getty Images

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