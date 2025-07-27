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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
343
Время на прочтение
1 мин

Интересное наблюдение: почему испанская инфанта София носит только распущенные волосы

Испанская инфанта София довольно часто появляется на публичных мероприятиях с семьей или самостоятельно. И почти каждый раз выходит в свет с распущенными волосами.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

Нет никакой публично известной причина, по которой дочь королевы Летиции не часто собирала свои волосы в хвост или пучок, как ее старшая сестра принцесса Леонор.

Мы никогда не видели Софию с конским хвостом и, по всей видимости, носить такие прически или нет — это просто ее личные предпочтения.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта любит носить распущенные волосы или уложенные по-другому, например, волны или заплетает две небольшие косички спереди и закалывает из заколкой сзади, при этом основная часть ее волос все равно остается распущенной. Рассматриваем некоторые ее публичные выходы и образы на фотографиях.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Также ранее мы рассказывали, почему София предпочитает не носить обувь на каблуках.

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