Интересное наблюдение: почему испанская инфанта София носит только распущенные волосы

Инфанта София / © Getty Images

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Нет никакой публично известной причина, по которой дочь королевы Летиции не часто собирала свои волосы в хвост или пучок, как ее старшая сестра принцесса Леонор.

Мы никогда не видели Софию с конским хвостом и, по всей видимости, носить такие прически или нет — это просто ее личные предпочтения.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта любит носить распущенные волосы или уложенные по-другому, например, волны или заплетает две небольшие косички спереди и закалывает из заколкой сзади, при этом основная часть ее волос все равно остается распущенной. Рассматриваем некоторые ее публичные выходы и образы на фотографиях.

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Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Также ранее мы рассказывали, почему София предпочитает не носить обувь на каблуках.