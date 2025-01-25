Интересное совпадение: дочь Иванки Трамп носит пальто, как у 17-летней принцессы Дании

У дочери американского президента Иванки Трамп трое детей и старшей из них - Арабелле - 13 лет. Девочка уже активно демонстрирует свою любовь к моде и стильные наряды.

Арабелла и ее братья / Фото: Instagram Иванки Трамп

На недавних фотографиях, которые Иванка Трамп опубликовала в Instagram, Арабелла была запечатлена в платье-пальто красного цвета. Наряд был длины миди, имел длинные рукава и бант спереди.

В этом луке Арабелла вместе с родителями и братьями посетила Национальную молитвенную службу в Вашингтонском национальном соборе.

Иванки Трамп и Арабелла Кушнер / Фото: Instagram Иванки Трамп

Однако внучка президента не единственная, кто носил подобное пальто. В точно таком же наряде красного цвета была запечатлена дочь короля Дании Фредерика X и королевы Мэри - принцесса Изабелла. Такое пальто девушка носила в день коронации своего отца.

Королева Мэри и принцесса Изабелла / Фото: Getty Images

Возможно, красное пальто Арабелла одолжила у своей матери Иванки, поскольку точно такое же та носила в 2020 году на мероприятии в Белом доме.

Иванка Трамп / Фото: Getty Images

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