Интересный факт: что принц Уильям больше всего не любит в Балморале

Принц Уильям с отцом Чарльзом / © Getty Images

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Каждый год бесчисленное количество членов королевской семьи приглашаются провести время в поместье в Абердиншире, наслаждаясь солнцем, участвуя в многочисленных мероприятиях на свежем воздухе и отдыхая всей семьей перед тем, как в сентябре всерьез возобновятся их королевские обязанности. И хотя для членов королевской семьи эти каникулы пронизаны традициями, для короля Чарльза III традицией является еще один аспект летнего отдыха в Шотландии - ношение килта.

Король Чарльз и королева Камилла / © Getty Images

На протяжении многих лет Чарльз появлялся в Шотландии в традиционном шотландском костюме, украшенном различными тартанами, во время своих публичных мероприятий и церемоний.

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Хотя официально ношение килтов членами королевской семьи в Шотландии не является обязательным, король решил сохранить эту традицию.

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Однако с принцем Уильямом ситуация, похоже, иная: принца Уэльского ни разу не видели в килте на публичных мероприятиях, пишет Mirror. В последний раз Уильяма сфотографировали в этом наряде вместе с его братом принцем Гарри, когда они были детьми, на официальных семейных портретах.

Король Чарльз со своими сыновьями принцем Гарри и принцем Уильямом / © Getty Images

Принц Уэльский никогда не прокомментировал свою явную неприязнь к килтам, но, что примечательно, отказался надевать его на важные мероприятия, включая церемонию вручения дипломов в Сент-Эндрюсском университете.

До Уильяма многие поколения членов королевской семьи надевали килт для публичных выступлений в Шотландии, включая его покойного деда, принца Филиппа. Королевская семья имеет долгую историю, связанную с этим предметом одежды, и у них даже есть свой собственный традиционный тартан, называемый тартаном Балморал, который представляет собой узор в серых, черных и красных тонах, созданный принцем Альбертом в 1857 году.

Принц Уильям и король Чарльз в Балморале / © Getty Images

Но, похоже, принц Уильям не собирается следовать этой давней традиции. Кстати, его младший брат принц Гарри также в своей книге писал о не любви к килтам.

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