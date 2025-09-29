Интересный факт: какую вещь король Чарльз III никогда не берет с собой в поездки и отпуск

Король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз III никогда не берет с собой в путешествие паспорт и на это есть веская причина, так как у короля его попросту нет.

Британские паспорта выдаются от имени Его Величества, поэтому, согласно информации на сайте королевской семьи, которую цитирует сайт womanandhome.com, королю не обязательно иметь паспорт самому.

На первой странице британского паспорта написано: «Государственный секретарь Его Британского Величества просит и требует от имени Его Величества всех, кого это может касаться, разрешить владельцу паспорта свободный проезд без помех и предоставлять ему необходимую помощь и защиту».

То же самое было и с покойной королевой Елизаветой II, у которой не было ни паспорта, ни водительских прав, хотя за рулем она ездила до преклонного возраста.

Королева Елизавета II и принц Чарльз / © Getty Images

Но, это не относится к остальным членам королевской семьи, независимо от их ранга, поскольку данное исключение распространяется только на самого монарха. В связи с этим пока Чарльз был принцем Уэльским, ему приходилось брать с собой паспорт для зарубежных поездок вплоть до восшествия на престол в сентябре 2022 года.