Интересный факт: в честь кого получила свое имя принцесса Диана

Диана Фрэнсис Спенсер родилась 1 июля 1961 года в Парк-хаусе на территории Сандрингемского дворца.

Будущая жена принца Уэльского Чарльза росла буквально на глазах у королевской семьи, так как Спенсеры арендовали дом в Парк-хаусе на территории Сандрингемского дворца у королевы Елизаветы II, которую леди Диана с детства называла "тетей Лилибет" (так называли Елизавету самые близкие в ее семье).

Принцесса Диана в свой первый день рождения - 1 июля 1962 года в Парк-Хаусе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Диана стала четвертой из пяти детей в семье Джона, 8-го графа Спенсера и Фрэнсис Рош. Супруги надеялись, что родится мальчик (предыдущим ребенком в семье был сын, который, к сожалению, умер в младенчестве), но родилась девочка. В течении недели Джон и Фрэнсис не могли выбрать для нее имя, пока не остановились на варианте Диана Фрэнсис в честь матери и Дианы Спенсер, герцогини Бедфорда, которая приходилась сестрой Джона Спенсера.

Двухлетняя принцесса Диана в коляске в Парк-Хаусе, Сандрингем, Норфолк, 1963 год. / Фото: Getty Images

Кстати, герцогиня Бедфорд была известна своим несостоявшимся браком с Фредериком, принцем Уэльским. В семье Диану едва ли не с раннего детства называли "герцогиня" или "герцогинька" намекая на ее поведение. И, как вы уже знаете, Диана Спенсер таки стала женой уже другого принца Уэльского – Чарльза.

10-летняя принцесса Диана во время летних каникул в Итченоре, Западный Сассекс / Фото: Getty Images

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