Интересный момент: принцесса Кейт отдала дань уважения Елизавете II на новом фото принцессы Шарлотты

Снимок был представлен в день рождения дочери Кейт и Уильяма.

Фотографию Кэтрин сделала в Виндзоре. Принцесса Шарлотта запечатлена на фото в бордовом кардигане от парижского бренда Cyrillus в сочетании с джинсовой юбкой того же бренда. Волосы именинницы распущены, а на лице широкая улыбка.

Позировала Лотти рядом с бледно-розовыми цветами, названными в честь Ее Величества королевы Елизаветы II. Это цветущий клематис "Элизабет" — одно из первых растений, названных в честь покойного монарха, пишет Daily Mail. Ее цветение начинается в июне, но, судя по всему, в этом году он зацвел раньше.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, в честь именинницы мы собрали для вас милые кадры принцессы Шарлотты с ее мамой принцессой Уэльской.

А также пятнадцать интересных фактов о Шарлотте.

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