Интересный способ: в шведском королевстве показали, как избавляются от елки после праздников

Елка / © Associated Press

В королевском дворце Швеции показали, как они избавлялись от ели и выбрали для этого весьма нетрадиционный способ.

«Сегодня, на двадцатый день Рождества, во многих шведских домах, включая Королевский дворец, убирают рождественские украшения.

Шведский королевский дворец / © Шведская королевская семья/Instagram

Часть елей, украшавших дворец на Рождество, отправляется на переработку. Другие используются для производства древесной щепы для биотоплива», — говорится в подписи к видео.

А еще совсем недавно королева Сильвия показывала, как украшала елки со своими внуками во дворце.