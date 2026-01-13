- Дата публикации
Интересный способ: в шведском королевстве показали, как избавляются от елки после праздников
Согласно давней традиции на двадцатый день от Рождества следует убирать елки и праздничные украшения.
В королевском дворце Швеции показали, как они избавлялись от ели и выбрали для этого весьма нетрадиционный способ.
«Сегодня, на двадцатый день Рождества, во многих шведских домах, включая Королевский дворец, убирают рождественские украшения.
Часть елей, украшавших дворец на Рождество, отправляется на переработку. Другие используются для производства древесной щепы для биотоплива», — говорится в подписи к видео.
А еще совсем недавно королева Сильвия показывала, как украшала елки со своими внуками во дворце.