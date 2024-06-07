Интересный выбор: Джилл Байден надела костюм с леопардовым принтом на мероприятие во Франции

Президентская чета посетила 6 июня Нормандию, чтобы почтить память павших во время Второй мировой войны солдат.
Первая леди США - 73-летняя Джилл Байден - вместе с мужем Джо Байденом посетила памятное мероприятие во Франции приуроченное к 80-летию высадки союзников в Нормандии.
Для этого появления на публике Джилл Байден выбрала интересный и довольно экстравагантный наряд, поскольку на ней был темно-синий костюм от бренда Adam Lippes с леопардовым принтом. Наряд состоял из платья-футляра без рукавов и приталенного жакета, который застегивался на одну пуговицу.
Образ она дополнила синими туфлями на каблуках, а также квадратной сумкой на длинном ремешке от бренда Gabriela Hearst, стоимость которой - 2500 долларов. Ее жакет украшала бриллиантовая брошь, а шею и уши - серьги и цепочка с подвеской. На глазах у первой леди были очки-авиаторы от Ray-Ban.
Во время мероприятия Байдены встретились с президентской четой Франции - Брижит и Эммануэлем Макрон.
Также Байдены посетили Американское кладбище в Нормандии, чтобы почтить память погибших солдат. Можно заметить, что первая леди переобулась в эспадрильи, чтобы было удобно идти по траве.
Прибыли в Нормандию и король Великобритании Чарльз III с женой Камиллой. Они посетили некоторые памятные мероприятия.
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