Интервью Опры Уинфри с Меган и Гарри номинировано на телевизионный аналог "Оскара"

Интервью Опры Уинфри, в котором принц Гарри и Меган Маркл рассказали о своей жизни в королевской семье получило номинацию на премию Emmy.

Интервью четы Сассекских, которое транслировалось на канале CBS в марте, было номинировано в категории "Лучший информационный сериал или специальная программа". Принц Гарри и герцогиня Меган лично не номинанты, но сама Опра Уинфри и продюсеры программы номинированы, пишет harpersbazaar.com.

Меган и Гарри / Getty Images

В этом скандальном интервью Меган Маркл рассказала о том, с какими трудностями столкнулась при жизни во дворце, о суицидальных мыслях, которые посещали ее во время первой беременности сыном Арчи, а также о том, что никто из королевской семьи и "Фирмы" не протянул ей руку помощи. Герцогиня Сассекская поделилась, что некоторых членов семьи сильно беспокоил цвет кожи будущего ребенка пары. Имя Меган и Гарри не называли, но после выхода интервью Опра Уинфри в другом специальном выпуске сообщила, что пара не имела ввиду королеву Елизавету II и принца Филиппа.

После этого интервью на королевскую семью обрушился шквал критики и обвинений в расизме. Принц Уильям публично заявлял, что они не расисты, но больше никак не комментировал интервью брата и его супруги. С тех пор отношения между Уильямом и Гарри сильно испортились.

Принц Уильям и принц Гарри / Getty Images

Также в номинации в этой же категории представлены следующие проекты: "Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом", "Стэнли Туччи: В поисках Италии", "Соединенные оттенки Америки с У. Камау Беллом", "Vice".

Меган и Гарри у Опры Уинфри / Getty Images

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Это уже десятая номинация Emmy для Опры Уинфри. В 2000 году она увезла домой трофей за снятый для телевидения фильм "Опра Уинфри представляет: вторники с Морри", получила гуманитарную премию Боба Хоупа в 2002 году и стала лауреатом Зала славы в 2014 году. Церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 19 сентября.

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