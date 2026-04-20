Иорданский принц очаровал поклонников, опубликовав видео с маленькой дочерью - принцессой Иман

Кронпринц Хусейн с дочерью принцессой Иман / © Instagram.com/alhusseinjo

Старший сын королевы Рании и короля Абдаллы II — кронпринц Хусейн показал, как со своей полуторагодовалой дочерью принцессой Иман они отпраздновали День флага.

Флаг Иордании был официально введен в употребление 16 апреля 1928 года.

На фото маленькая принцесса Иман запечатлена в короткой розовой куртке с сердцами, синих джинсах и розовых кроссовках. Девочка улыбается и держит в руках флаг. Рядом с ней находится ее отец Хусейн, который присел на корточки, чтобы что-то сказать дочке, обнял ее и тоже улыбается.

Также кронпринц опубликовал видео, на котором его дочь запечатлена бежащей по зеленой лужайке с двумя маленькими флагами в руках.