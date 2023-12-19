Ищут колледж для старшего сына: Кейт и Уильям рассматривают два варианта

Сообщается, что в начале декабря принцесса Уэльская посетила колледж Мальборо, в Уилтшире, где училась сама. Это уже второй визит принцессы в это учебное заведение, в котором она училась сама. В этот раз Кейт приезжала вместе с мужем Уильямом и сыном Джорджем.

Кейт и Уильям с сыном Джорджем на Уимблдоне / Фото: Getty Images

Также семья рассматривает колледж Итон, где учились принцы Уильям и Гарри, его супруги посетили в июне. Это школа для мальчиков, но Кейт не является поклонницей таких заведений. Вероятно, это связано с тем, что у нее собственный негативный опыт учебы в заведении для девочек (Кейт училась в Даун-Хаусе до поступления в Мальборо). Именно в колледже Кейт преуспела в учебе и показала хорошие результаты в спорте, любила хоккей и теннис. А после окончания поступила в университет Сент-Эндрюсс, где и познакомилась с принцем Уильямом.

Кейт и Уильям в университете Сент-Эндрюс / Фото: Associated Press

Принц Джордж в настоящее время учится в подготовительной школе совместного обучения в Ламбруке вместе со своей восьмилетней сестрой принцессой Шарлоттой и пятилетним братом принцем Луи. Школа расположена рядом с домом их бабушки и дедушки – родителей Кейт. В школе учатся дети до 13 лет, а это значит, что к 2026 году Уэльским придется определиться с колледжем для старшего сына, пишет Daily Mail.

Принц Джордж Уэльский в роли пажа на коронации короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Отметим, что принцесса Евгения также училась в колледже Мальборо. Она была первой женщиной-членом королевской семьи, посещающей эту школу.

Читайте также: