Ищут способ к примирению: Меган и Гарри придумали, как наладить отношения с Уильямом и Кейт

С карьерой в Голливуде у Меган Маркл и принца Гарри как-то не заладилось и, говорят, пара протянула оливковую ветвь принцу Уильяму и его жене Кейт.

Некоторые инсайдеры рассказали журналистам о том, что принц Гарри и Меган Маркл хотят помириться с принцем Уильямом и намерены арендовать квартиру в Кенсингтонском дворце – лондонской резиденции Уэльских.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

"Он и Меган хотят арендовать квартиру в Кенсингтонском дворце и обставить ее самостоятельно. Гарри надеется, что это порадует Уильяма и покажет, что они серьезно настроены вернуться", пишет express, ссылаясь на информацию инсайдеров.

В то же время королевские эксперты сомневаются в том, что принцы Гарри и Уильям готовы к примирению.

"Я не вижу никаких признаков этого. Ущерб, раны настолько глубоки, что потребуется очень много времени, чтобы залечить эти раны", — сказала Sky News Australia королевский редактор Talk TV Сара Хьюстон. "И на данном этапе я просто не вижу никаких доказательств того, что с обеих сторон есть желание положить этому конец, простить и забыть", - добавила она.

Меган и Гарри с Кейт и Уильямом / Фото: Associated Press

Отношения между братьями стали еще хуже после мемуаров принца Гарри, которые были выпущены в январе 2023 года, спустя три года после того, как Сассекские сложили с себя королевские полномочия. В своей книге Гарри утверждал, что его брат называл его жену Меган "трудной", "грубой" и "резкой", а это, конечно же, не понравилось герцогу Сассекскому.

В 2020 году Гарри и Меган переехали из Лондона в Монтесито, организовали собственную благотворительную организацию Archwell и выпустили ряд интервью, а также подкаст и фильм. Но карьера пары в Голливуде не стала успешной и это заставляет задуматься над тем, чтобы вернуться в семью. Вопрос лишь в том, возможно ли это, спустя все то, что Сассекские наговорили про своих родственников публично.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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