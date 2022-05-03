"Искусство – это оружие": Екатерина Кухар призналась, о чем говорила с руководителем Офиса президента

Прима-балерина рассказала, о чем Андрей Ермак говорил с деятелями культуры.

Екатерина Кухар рассказала в Instagram о встрече деятелей украинской культуры с руководителем Офиса главы государства Андреем Ермаком, которая состоялась в режиме видеоконференции.

Балерина сообщила, что они говорили о важности искусства на культурном фронте в борьбе с оккупантами.

"Мы общались относительно того, что артисты – это культурный фронт и искусство – это наше оружие, что мы должны продолжать наше творчество, потому что мы таким образом поднимаем боевой дух и вдохновляем людей на победу. Мы должны продолжать говорить всему миру о том, что в Украине идет ужасная война, что мы должны представлять всему миру свой украинский культурный продукт. Я говорила, что невероятно важно сейчас представить всему миру жемчужину украинского балета "Лісову пісню", "Лілею"", — сказала прима-балерина.

Кухар вспомнила о множестве благотворительных представлений в странах Европы, в которых она приняла участие во время войны. Звезда балета рассказала и о благотворительном мартовском гала-концерте в поддержку Украины в Opera National de Paris. Вырученные средства от продажи билетов на событие (это 300 000 евро) отправили Alliance Urgences Ukraine. Она упомянула также о представлениях во Франции, организованных Александром Стоянов. В ходе них были собраны средства на покупку медицинского автомобиля для львовской области. А также тур солидарности в Норвегии.

"Любимый украинский балет наших зрителей "Лісова пісня" должен увидеть весь мир для идентификации и популяризации культурного наследия страны. А также чтобы продолжать говорить о кровавой войне всему миру! Именно эту идею озвучила на собрании деятелей культуры в Офисе президента", — написала Екатерина в посте в соцсети.

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