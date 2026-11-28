Принц Джордж, принц Луи и принцесса Шарлотта / © Associated Press

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За прошедшие годы принц Уильям и принцесса Кейт стали родителями троих детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи — и поделились некоторыми подробностями их увлечений, включая кулинарию, танцы и верховую езду.

Садоводство

Дочь Меган Маркл - принцесса Лилибет в саду / © Instagram Меган Маркл

Принцесса Кейт много лет увлекается садоводством и передала это хобби своим детям. «Детям очень нравится выращивать подсолнухи. У Луи они в выигрыше, поэтому Джордж немного ворчит по этому поводу!» — сказала однажды во время публичного мероприятия принцесса Уэльская, цитирует ее People. А почти три года назад она говорила о важности включения садоводства в воспитание своих детей.

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«У меня остались самые теплые воспоминания о детстве, проведенном в саду и на свежем воздухе, и сейчас я делюсь ими со своими детьми».

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Дети Гарри и Меган – принцесса Лилибет и принц Арчи также были замечены за работой в саду со своей мамой, в том числе за уходом за цветами и сбором урожая.

Танцы

Принцесса Шарлотта / © Instagram

В марте 2018 года, когда Шарлотте было 2,5 года, принц Уильям рассказал о любимом хобби своей дочери.

«Моя дочь Шарлотта обожает танцевать».

Ее старший брат последовал ее примеру, и в октябре 2018 года Уильям рассказал, что Джордж берет уроки балета.

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«Джордж тоже занимается танцами, он их обожает», — сказал тогда представитель королевской семьи. «Моя мама всегда танцевала, она любила танцевать. И если ты любишь это дело, занимайся тем, что любишь. Не позволяй никому говорить тебе обратное. Продолжай в том же духе», - говорит Уильям.

Приготовление пищи и выпечка

С самого детства Джордж, Шарлотта и Луи помогали на кухне. Когда Джорджу было 5 лет, а Шарлотте 3, в феврале 2019 года Кейт рассказала группе школьников о любимом блюде своей дочери — оливках.

Кейт также рассказала, что ее дети помогали готовить, в том числе и по своему любимому рецепту «пасты с сыром».

А в марте 2021 года трое братьев и сестер вместе испекли торт ко Дню матери в Великобритании.

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Верховая езда

Маленькая принцесса Беатрис с мамой Сарой Йоркской / © Getty Images

Верховая езда — популярное хобби для многих членов королевской семьи, начиная с детства.

И принцесса Евгения, и принцесса Беатрис в детстве ездили верхом, как и Зара Тиндалл, которая впоследствии стала профессиональной наездницей и завоевала серебряную медаль в командном зачете на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В мае 2023 года Зара рассказала, что ее страсть к верховой езде передалась следующему поколению, включая ее троих детей : дочерей Мию и Лену и сына Лукаса.

Двое детей Уильяма и Кейт - Джордж и Шарлотта, также проявили интерес к верховой езде. Известно, что принц Джордж брал уроки верховой езды с 4 лет, а Шарлотта, которой тогда было 5, всегда увлекалась лошадьми.

Музыка

Принцесса Кейт и принцесса Шарлотта / © Instagram принца и принцессы Уэльских

В декабре 2023 года, Кейт рассказала пианисту Ланг Лангу, что ее дочь идет по ее стопам и учится играть на фортепиано.

«Мы говорили о Шарлотте. Ее Королевское Высочество говорила об игре Шарлотты на фортепиано, я уверен, что она в этом хороша», — сказал музыкант.

Позже, в сентябре 2025 года, принц Уильям раскрыл музыкальные таланты всех своих детей , сообщив, что Джордж играет на электрогитаре, Шарлотта — на пианино, а Луи — на барабанах.

«Я слежу за тем, чтобы мои дети изучали музыку, потому что я люблю музыку, и это крайне важно, действительно необходимо», — сказал он.

Искусство

Джордж не раз получал признание за свои художественные способности, унаследовав талант от своей матери, которая имеет степень в области истории искусств.

В декабре 2022 года он отпраздновал Рождество картиной с изображением снежного оленя. Джордж также получил признание за картину с зимородком, которая была опубликована в ноябре 2026 года.

Гимнастика

И Шарлотта, и Луи проявили интерес к гимнастике, и их родители рассказали об этом своем хобби в августе 2026 года.

Как сообщает The Telegraph, Уильям сказал, что его дочь «обожает гимнастику и балет », а Кейт добавила, что Луи «совершенствует» свою стойку на руках.

А Кейт рассказала журналистам в августе 2022 года, что: «Ей очень, очень нравилось смотреть соревнования по плаванию, но ее интересует гимнастика, и хотя дома они пробуют разные виды спорта, я понимаю, когда я спросила ее о спорте, она ответила очень легко и сказала: «Мне нравится гимнастика».

Их кузина принцесса Лилибет тоже интересуется этим видом спорта. Во время посещения благотворительной студии звукозаписи Community Recording Studio в октябре 2026 года Меган поделилась: «Моя дочь сейчас занимается гимнастикой. Она обожает это».

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