Искусство реверанса: как Лиз Трасс овладевает королевским этикетом

По стечению обстоятельств именно с Лиз Трасс у королевы Елизаветы II была последняя аудиенция в жизни, которая состоялась 6 сентября в Балморале.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

А уже через три дня премьер-министр приветствовала нового короля Чарльза, который автоматически взошел на престол в день кончины своей матери королевы.

Лиз Трасс – 15-й премьер-министр королевы Елизаветы II и первый – короля Чарльза III.

Король Чарльз III и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Опыта в искусстве реверанса у нее пока нет, поэтому миссис Трасс присела в реверанс так, как умела и смогла. Получилось слегка неуклюже, но мы верим, что со временем премьер овладеет этим искусством лучше.

Лучше всех реверансы сейчас отточены у принцессы Уэльской Кэтрин. Почти на всех фото, где Кейт делает реверанс, она выглядит ослепительно и держится с поистине королевским достоинством.

Реверанс принцессы Кейт / Фото: Associated Press

Прекрасно овладела техникой реверанса и супруга Чарльза – королева-консорт Камилла, перед которой теперь другие будут делать реверансы.

Королева Камилла и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Getty Images

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