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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Искусство реверанса: принцесса Евгения красиво присела перед королевой Камиллой в Аскоте

Принцесса Йоркская Евгения несколько дней посещала Королевские скачки в Аскоте вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения и королева Камилла

Принцесса Евгения и королева Камилла / © Getty Images

Фотографы запечатлели милый момент, когда принцесса Евгения делала реверанс перед королевой Камиллой. Ее Величество приветствовала принцессу взяв ее за руку, а Евгения при этом улыбнулась и грациозно присела в реверансе при этом широко улыбаясь и смотрела прямо Камилле в глаза. Рядом с ними была запечатлена Зара Тиндалл, которая искренне над чем-то смеялась.

Принцесса Евгения и королева Камилла / © Getty Images

Принцесса Евгения и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как на Royal Accot сестра Евгении — принцесса Беатрис — красиво присела в реверансе перед королем Чарльзом III.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис приезжала на скачки с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и пару застали за поцелуем в королевской ложе не ипподроме в Аскоте.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

Принцесса Евгения в Аскоте / © Getty Images

Принцесса Евгения в Аскоте / © Getty Images

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