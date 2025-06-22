Искусство реверанса: принцесса Евгения красиво присела перед королевой Камиллой в Аскоте

Принцесса Евгения и королева Камилла / © Getty Images

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Фотографы запечатлели милый момент, когда принцесса Евгения делала реверанс перед королевой Камиллой. Ее Величество приветствовала принцессу взяв ее за руку, а Евгения при этом улыбнулась и грациозно присела в реверансе при этом широко улыбаясь и смотрела прямо Камилле в глаза. Рядом с ними была запечатлена Зара Тиндалл, которая искренне над чем-то смеялась.

Принцесса Евгения и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как на Royal Accot сестра Евгении — принцесса Беатрис — красиво присела в реверансе перед королем Чарльзом III.

Принцесса Беатрис / © Getty Images

Беатрис приезжала на скачки с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци и пару застали за поцелуем в королевской ложе не ипподроме в Аскоте.

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Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / © Getty Images

Принцесса Евгения в Аскоте / © Getty Images