Искусство во время войны: как работают театры Киева

Киевские театры постепенно, один за другим, приступают к работе – правда, с учетом специфики военного времени. Так по каким правилам сейчас работают киевские театры и что нужно знать, прежде чем купить билет?

Подальше от "центров принятия решений"

Первым театром, начавшим работать еще в апреле, был театр им. И. Франко. Спектакли – "Лимерівна" Панаса Мирного и "Шельменко-денщик" Григория Квитки-Основьяненко – показывали на малой сцене театра им. Леси Украинки и Оперной студии Киевской консерватории. На своей родной сцене франковцы играть тогда не могли, поскольку здание театра находится в непосредственной близости от "центра принятия решений" – президентского дворца, которому угрожали вражеские ракеты. Правда, в консерватории успели показать только один спектакль, после чего – опять-таки в целях безопасности – остальные тоже переместили в театр им. Леси Украинки. Цены на билеты были более чем демократичными – 100 гривен, а пропускная способность данных залов невелика, но эти – "первые ласточки" – давали надежду на то, что театральный сезон, прерванный 24 февраля, все-таки продолжится. Сегодня актеры театра работают на своих сценах – основной и камерной, которая носит имя Сергея Данченко. 15 июля закрылся 102-й – один из самых драматичных – сезонов в истории театра, но в ближайшее время откроется новый, 103-й: 14 августа на малой сцене, 23 августа – на основной, где в этот вечер по традиции можно будет увидеть "Украденное счастье" Ивана Франко. К тому же франковцы за последнее время выпустили две премьеры – "Авантюру Никодима Дизмы" польского автора Тадеуша Доленги-Мостовича и "Калигулу" Альбера Камю.

Идем в Оперу!

Национальная опера Украины работает уже почти два месяца в особом режиме. Спектакли идут только в выходные – иногда еще и в пятницу – и начинаются в три часа дня, чтобы зрители – не только киевляне, но и живущие в пригородах – успели добраться до дома засветло и до наступления комендантского часа, что было бы невозможно, начинайся они как в мирное время – в семь вечера. Цены на билеты в Оперу – впрочем, как и в другие театры – более чем демократичные: самые дешевые, в последних рядах партера, всего 100 гривен. Из репертуара полностью исчезла русская классика – стались только произведения украинских и европейских авторов – Лысенко, Гулака-Артемовского, Станковича, Шевченко, Верди, Пуччини, Россини, Беллини, Моцарта, Равеля, Бизе, Минкуса, Шопена, Штрауса.

Перед началом спектакля зрителей предупреждают не только о необходимости выключить мобильные телефоны, к чему – по сложившейся традиции – прислушиваются далеко не все, но и о том, что в случае объявления в городе воздушной тревоги спектакль будет прерван, а всех присутствующих попросят спуститься в убежище, которое находится в гардеробе театра – на минус первом этаже. Поскольку это помещение может вместить только триста человек, билеты продаются именно в таком количестве, а это только партер – бельэтаж и ярусы пока для посещения недоступны. Надо сказать, что в Оперном театре хорошо знают, чего опасаются – во время Второй мировой войны в его здание попала советская авиабомба. Случилось это во время спектакля "Лоэгрин". Бомба пробила крышу и потолок, затормозив в сетке, которая его укрепляла, потеряла свою силу, пробила пол, но, к счастью, не взорвалась. Она упала с правой – если стоять лицом к сцене – стороны партера, где-то между четвертым и шестым рядами. Трудно сказать, сколько человек убило, известно только, что это были немцы – как правило, они занимали партер. Если бы бомба взорвалась, погибли бы и киевляне, которых, по воспоминаниям современников, пускали на галерку.

Бомбоубежище в Национальной опере Украины

За время нынешней войны тревога во время спектакля пока объявлялась два раза. В таких случаях сразу же – несмотря на поющих и танцующих артистов – опускается занавес, включается свет и администратор сообщает зрителям о тревоге и просит спуститься в гардероб. И пока половина присутствующих послушно спускается вниз, вторая – совершенно безответственно – выходит на улицу: покурить, подышать воздухом, прогуляться вокруг здания. И если обеспечить безопасность любителей променада администрация театра не может, то о тех, кто находится в убежище, она заранее позаботилась, расставив стулья и обеспечив их питьевой водой. Вот только отмены воздушной тревоги, если она затягивается, дожидаются не все: посидев в гардеробе и вдоволь наговорившись, многие уезжают домой.

Компании работающих прибывает

Что касается других театров, то они тоже стараются работать. Так, театр им. Леси Украинки, отказавшийся в своем названии от слова "русский", показывает спектакли неполную неделю – с четверга по воскресенье – на всех трех своих сценах: основной, малой и "Под крышей". А Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, труппа которого работает сейчас в Риге – на базе театра DAILE – обещает начать работу в Киеве уже в сентябре.

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