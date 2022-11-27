Испачкала пальто во время королевского выхода: с графией Софи произошел небольшой конфуз

Во время своего визита графиня Софи осмотрела новейшую выставку зоопарка - Долину обезьян, вместе с детьми создавала съедобные рождественские венки для кольцехвостых лемуров зоопарка и посетила Rainforest Life, единственный живой тропический лес Лондона, где она покормила золотоголового льва-тамарина и красную обезьяну Тити.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

В этот день Софи была в светло-сером пальто от Suzannah London, зеленые брюки-клеш от Emilia Wickstead и подобрала серые ботильйоны из замши от Jimmy Choo и дополнила аутфит шарфом от Joules с принтом птиц.

В ушах у Софи были красивые золотые серьги с цветными камнями, волосы она собрала в прическу и сделала макияж с блестящими тенями на веках.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

Погода в этот день в Лондоне судя по всему, была дождливая и графиня Уэссекская немного испачкала свое пальто. Но ее настроение от этого не испортилось.

Графиня Софи Уэссекская / Фото: Getty Images

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