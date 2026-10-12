Испанская инфанта София очаровала ярким образом на празднике в Мадриде

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

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София приехала, чтобы принять участие в праздновании Национального дня, обязательного мероприятия для членов испанской королевской семьи.

Инфанта появилась на публике вместе со своими родителями и старшей сестрой – принцессой Леонор и осталась верна своему стилю, надев костюм-двойку из своего гардероба.

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Инфанта София, принцесса Леонор, королева Летиция / © Getty Images

София надела красный брючный костюм свободного кроя от американского бренда Tommy Hilfiger. Жакет стандартного кроя имеет двубортную застежку с тиснеными золотыми пуговицами, заостренными лацками и накладными карманами без клапанов, а брюки с высокой талией, которые прекрасно сидят по ее фигуре.

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Инфанта София уже носила этот костюм почти год назад на аудиенции с лауреатами, которая проходит за несколько часов до церемонии вручения премии принцессы Астурийской.

София дополнила образ туфлями-слингбэками телесного цвета на невысоких каблуках, распустила волосы и сделала выразительный макияж.

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Напомним, на этом празднике королева Летиция продемонстрировала эффектный образ в платье от испанского бренда The 2nd Skin Co., которое также уже носила ранее.

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